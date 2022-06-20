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نائب وزير الزراعة الأوكراني: صادرات الحبوب سترتفع إلى مليوني طن في حزيران

منذ 20 دقيقة
حرب أوكرانيا تسببت بأزمة عالمية في الحبوب

حرب أوكرانيا تسببت بأزمة عالمية في الحبوب

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قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي الاثنين، إن صادرات الحبوب الأوكرانية سترتفع إلى مليوني طن في حزيران الجاري من 1.7 مليون طن في مايو أيار، لتصل إلى الحد الأقصى للحجم الذي يمكن أن تشحنه أوكرانيا بالطرق البرية.

وأضاف فيسوتسكي للتلفزيون الأوكراني “… مليونا طن هو الحد الأقصى الذي يمكن أن تستوعبه البنية التحتية الحالية عبر الطرق البرية”.

وأشار إلى أن الموانئ البحرية الأوكرانية، التي أغلقتها روسيا منذ غزوها أوكرانيا، قادرة على تصدير خمسة ملايين طن شهريا.

هذا وأعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين، أن أزمة الغذاء في العالم ستستمر “ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة”، في إشارة إلى الهجوم العسكري الروسي على بلاده.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو وجهه إلى أعضاء الاتحاد الإفريقي، إن “مفاوضات صعبة” تجرى راهنا لرفع الحصار الروسي في البحر الأسود عن الموانئ الأوكرانية، حيث يتعذر تصدير ملايين الأطنان من الحبوب نحو إفريقيا.

وأكد: “ليس هناك تقدم حتى الآن، الأزمة الغذائية في العالم ستستمر ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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