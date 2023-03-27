نائب يميني اسرائيلي: وقف التعديلات القضائية سيكون خطأ

قال النائب اليميني في الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان للقناة السابعة الإسرائيلية الموالية للمستوطنين إن وقف التعديلات القضائية التي تخطط لها الحكومة سيكون خطأ.

جاء ذلك بعد أن قال عضو رئيسي في الائتلاف الحاكم إن إقرار التشريع سيؤجل إلى جلسة الكنيست المقبلة.

هذا وقال إيتمار بن جفير الذي يرأس حزبا مشاركا في الائتلاف اليميني المتشدد برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إنه وافق على تأجيل التعديلات القضائية التي تريد الحكومة تمريرها في مقابل تعهد بطرحها بعد العطلة البرلمانية المقبلة.

وقال بن جفير، وهو وزير الأمن الوطني، في بيان “وافقت على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة”.