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نابلس تشتعل.. اقتحام مستوطنين لمقام "قبر يوسف" بحماية جيش الاحتلال

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2024 9:23 صباحًا
جيش الاحتلال في الضفة الغربية- أرشيفية

جيش الاحتلال في الضفة الغربية- أرشيفية

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شهد شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، فجر اليوم الإثنين، اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، وذلك خلال تأمين عملية اقتحام مستوطنين لمقام “قبر يوسف” عليه السلام.

وقال شهود عيان إن “قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين دخول المستوطنين لقبر يوسف”.

وأِشاروا إلى أن “مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين والجيش، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي وقنابل الغاز”.

 

وأوضح الشهود أن “الجيش الإسرائيلي داهم عددا من أحياء نابلس الشرقية وفتش منازل قبل انسحابه”.

 

وأشاروا إلى أنه سُمعت أصوات تبادل إطلاق النار وانفجارات بين الحين والآخر.

 

وتناقل فلسطينيون مقاطع فيديو لاقتحام الجيش الإسرائيلي للمنطقة الشرقية من نابلس برفقة حافلات تقل المستوطنين.

 

كما تناقل الفلسطينيون مقاطع تظهر مجموعات من المستوطنين التي اقتحمت المدينة من جهة جبل جرزيم مشيا على الأقدام من بين منازل الفلسطينيين.

ميلشيات المستوطنين بقيادة رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة المحتلة يوسي داغان تقتحم قبر يوسف في نابلس بعد منتصف الليلة الماضية بحماية من قوات الاحتلال - وكالة شهاب للأنباء

ميلشيات المستوطنين بقيادة رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة المحتلة يوسي داغان تقتحم قبر يوسف في نابلس بعد منتصف الليلة الماضية بحماية من قوات الاحتلال – وكالة شهاب للأنباء

ويتزامن ذلك مع حرب إسرائيلية شرسة تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

 

 

    المصدر :
  • وكالات

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