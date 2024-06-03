نابلس تشتعل.. اقتحام مستوطنين لمقام "قبر يوسف" بحماية جيش الاحتلال

شهد شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، فجر اليوم الإثنين، اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، وذلك خلال تأمين عملية اقتحام مستوطنين لمقام “قبر يوسف” عليه السلام.

وقال شهود عيان إن “قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين دخول المستوطنين لقبر يوسف”.

وأِشاروا إلى أن “مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين والجيش، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي وقنابل الغاز”.

مشاهد أخرى من اقتحام حافلات المسـتوطنين للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، لأداء طقوس تلمودية في قبر يوسف. pic.twitter.com/EJ78JErbdG — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 2, 2024

وأوضح الشهود أن “الجيش الإسرائيلي داهم عددا من أحياء نابلس الشرقية وفتش منازل قبل انسحابه”.

وأشاروا إلى أنه سُمعت أصوات تبادل إطلاق النار وانفجارات بين الحين والآخر.

وتناقل فلسطينيون مقاطع فيديو لاقتحام الجيش الإسرائيلي للمنطقة الشرقية من نابلس برفقة حافلات تقل المستوطنين.

كما تناقل الفلسطينيون مقاطع تظهر مجموعات من المستوطنين التي اقتحمت المدينة من جهة جبل جرزيم مشيا على الأقدام من بين منازل الفلسطينيين.

بعد فرض طوق أمني في المنطقة الشرقية بنابلس.. مستوطنون يقتحمون نابلس من جبل جرزيم باتجاه قبر يوسف لأداء طقوس تلمودية. pic.twitter.com/QxxVqCFWol — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 3, 2024

ويتزامن ذلك مع حرب إسرائيلية شرسة تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.