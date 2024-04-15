نابلس تشهد اشتباكات دامية.. شهيد وعدد من الإصابات الخطيرة

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

استشهد صباح اليوم الاثنين 15 نيسان/أبريل الجاري، شاب يلغ من العمر (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس المحتلة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق اليوم، عن إصابة ثلاثة فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بالمنطقة، واحدة منها خطيرة جدا أعلن عن استشهاده، وأخرى وصفت بالحرجة.

وخاض مقاومون فلسطينيون، اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرتها أحد المنازل في شارع المريج بمحافظة نابلس.

وسُمعت أصوات إطلاق نار كثيف في المنطقة التي اقتحمها جيش الاحتلال في شارع المريج، فيما استهدف مقاومون جنود الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع.

وحاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي رفيديا بنابلس، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية عقب اكتشاف قوات خاصة في المنطقة.

وطالب جيش الاحتلال أحد الفلسطينيين بتسليم نفسه، خلال عملية الاقتحام المستمرة في نابلس، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب المعتقل هو جعفر بعارة.

وانسحبت قبل قليل قوات الاحتلال من نابلس بعد اعتقال الشاب عقب محاصرة بناية سكنية.