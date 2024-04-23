الثلاثاء 14 شوال 1445 ﻫ - 23 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ناتج عن ذخيرة مخزنة.. انفجار في معسكر للحشد الشعبي بالعراق

منذ ساعة واحدة
انفجارات تهز أربيل شمال العراق

انفجارات تهز أربيل شمال العراق

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام رسمية عراقية، الثلاثاء 23 نيسان/أبريل 2024، أن الانفجار الضخم الذي وقع بمعسكر كالسو الذي تستخدمه قوات الحشد الشعبي يوم السبت ناتج عن “أسلحة ومواد شديدة الانفجار كانت موجودة في المكان”.

ونقلت عن تقرير أعدته لجنة فنية مكلفة بالتحقيق في الحادث عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار وأثنائه وبعده.

وأضافت أن “الانفجار أحدث حفرة كبيرة جدا وغير منتظمة الشكل في مكان الحادث الذي كان يستخدم لتخزين الأعتدة والصواريخ ومختلف المواد المتفجرة”.

وأسفر الانفجار عن مقتل منتسب للحشد الشعبي الذي يضم فصائل متحالفة مع إيران.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خفر السواحل التونسي
انتشال جثث 19 مهاجرا قبالة السواحل التونسية
مجلس الشيوخ الأمريكي
بمليارات الدولارات.. مجلس الشيوخ يناقش مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
العمانية للغاز الطبيعي المسال
إنتاج قوي ولكن... انخفاض أرباح الشركة العمانية للغاز المسال

الأكثر قراءة

رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس
حزمة مالية كبرى في طريقها إلى لبنان من أجل اللاجئين.. ماذا كشف رئيس قبرص؟
جبران باسيل
تيارات داخل "التيار الوطني" في جبيل.. باسيل يزرع "الشقاق"!
إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان