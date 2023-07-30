ناخبو أفريقيا الوسطى يصوتون في استفتاء قد يمدد حكم الرئيس

أجرت جمهورية أفريقيا الوسطى، الأحد، استفتاء على تعديل دستوري من شأنه أن يسمح حال الموافقة عليه بإلغاء الحد الأقصى لعدد الفترات الرئاسية ويعطي للرئيس فوستان آركانج تواديرا فرصة الترشح لولاية ثالثة في 2025.

وتولى تواديرا منصبه لأول مرة في 2016 في فترة حكم دامت خمس سنوات ثم فاز في الانتخابات الرئاسية التالية في عام 2020، والتي كان من المفترض أن تكون الأخيرة له.

وسيسمح الدستور الجديد حال تمريره لتواديرا بالترشح لولاية جديدة مدتها سبع سنوات بدلا من خمس، وسيكون له الحق، هو أو أي مرشح آخر، في الترشح للرئاسة دون حد أقصى من المرات.

وقال ماتياس بارتيليمي موروبا رئيس مفوضية الانتخابات في أفريقيا الوسطى لرويترز إن من المتوقع إعلان نتائج أولية في غضون سبعة أيام لكن المفوضية ستبدأ في نشر النتائج من بعض مراكز الاقتراع غدا الاثنين.

ودعت أحزاب المعارضة وبعض جماعات المجتمع المدني إلى مقاطعة الاستفتاء، قائلة إن الغرض منه هو إبقاء تواديرا في السلطة مدى الحياة.

وبعد أن أدلى بصوته في وسط بانجي اليوم، قال تواديرا “أشعر بالاطمئنان لأن (التعديل) الدستوري الجديد كان بناء على طلب شعب جمهورية أفريقيا الوسطى”.

وذكر مراسل لرويترز أن الإقبال كان ضعيفا في أحد مراكز الاقتراع بإحدى الضواحي شمالي العاصمة بانجي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مع اصطفاف نحو 20 ناخبا للإدلاء بأصواتهم.

وقال لوران جومبي، وهو معلم حضر للإدلاء بصوته مبكرا، “آمل أن يخرج أصدقائي بأعداد كبيرة للتصويت. ما أريده حقا هو الاستقرار من أجل تقدم البلاد”.

ويكافح تواديرا (66 عاما) لتضييق الخناق على الجماعات المتمردة التي تسيطر على جيوب بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق فرانسوا بوزيز في تمرد عام 2013.

ولجأ تواديرا إلى روسيا للمساعدة في مواجهة المتمردين في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، نُشر أكثر من 1500 جندي، منهم مدربون ومتعاقدون عسكريون من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، في البلاد إلى جانب الجيش الوطني.