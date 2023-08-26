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ناخبو الجابون يصوتون في انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية

منذ 11 دقيقة
الجابون

الجابون

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يتوجه الناخبون في الجابون إلى صناديق الاقتراع السبت للتصويت في انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية تأمل المعارضة أن تحبط مسعى الرئيس علي بونجو للفوز بولاية ثالثة وإنهاء توارث أسرته للسلطة المستمرة منذ 56 عاما.

ويبدأ التصويت في السابعة صباحا بمشاركة 19 مرشحا في الانتخابات الرئاسية، غير أن ستة من أحزاب المعارضة الرئيسية تدعم مرشحا مشتركا في محاولة لتضييق السباق والإطاحة ببونجو.

التصويت بمثابة اختبار طال انتظاره لمدى الدعم الذي يحظى به بونجو.

ويقول معارضون له إنه لم يفعل شيئا يذكر لجعل ثروة الجابون النفطية تعود بالنفع على نحو ثلث سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة الذين يعيشون في فقر، كما يشككون في قدرته على الحكم بعد إصابته بجلطة دماغية في 2018.

ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الخامسة مساء بتوقيت جرينتش.

ولم يتضح بعد متى سيتم إعلان النتائج الأولية.

    المصدر :
  • رويترز

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