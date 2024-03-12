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نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريا لدى الاحتلال

منذ ساعتين
آخر تحديث: 12 - مارس - 2024 2:46 مساءً
أسيرات فلسطينيات

أسيرات فلسطينيات

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أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 12 آذار/مارس الجاري، عن ارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال إلى (17) معتقلة.

ويأتي ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات، بعد أنّ صعّد الاحتلال مؤخرًا من اعتقال النّساء؛ تحديدًا في محافظة رام الله والبيرة

وقال نادي الأسير إنّ مخابرات الاحتلال أصدرت مؤخرًا أوامر اعتقال إداريّ جديدة بحقّ الأسيرات حنان البرغوثي، والصحفيّة بشرى الطويل، ومنى قاسم أبو حسين، وصمود ولاد محمد، وبراءة عوض عودة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنها حرب إبادة دموية ومدمرة على قطاع غزة منذ 158 يوما على التوالي، وسط استمرار ارتقاء الشهداء وإصابة الفلسطينيين وشن غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تزامن ذلك مع مستويات غير مسبوقة فيما يتعلق بتفاقم أزمة الجوع.

    المصدر :
  • وكالات

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