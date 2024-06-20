نادي الأسير: اعتقال 20 فلسطينياً في الضفة الغربية بينهم عزيز دويك

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس إن إسرائيل اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم 20 فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية، بينهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق.

أضاف النادي في بيان أن إسرائيل أعادت اعتقال دويك (76 عاما) فجر اليوم الخميس من منزله في محافظة الخليل بعد مرور ستة أيام على الإفراج عنه.

وأوضح النادي أن دويك أمضى ثمانية شهور رهن الاعتقال الإداري في سجن النقب الذي يعتبر “أحد أبرز السجون التي شهدت عمليات تعذيب وتنكيل منذ بدء حرب الإبادة”.

ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول سبب إعادة اعتقال دويك.

وقال النادي في بيانه إن “المعتقل المُسن دويك والذي تعرض لعملية اعتقال وحشية بعد عملية تحريض تعرض لها يُعاني من مشاكل صحية مزمنة عديدة وهو بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة”.

ذكر النادي في البيان أن الاحتلال “ومنذ بدء حرب الإبادة اعتقل أكثر من 9300 مواطن من الضفة بما فيها القدس، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948 والتي رافقها جملة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة”.

وجدد النادي مطالبته لكافة المؤسسات الحقوقية الدولية باستعادة دورها وتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام “كثافة الجرائم غير المسبوقة ومنها الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين كوجه من أوجه جريمة الإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة، والعدوان الشامل على كافة أبناء شعبنا في كافة أنحاء فلسطين”.