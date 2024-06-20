الخميس 14 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نادي الأسير: اعتقال 20 فلسطينياً في الضفة الغربية بينهم عزيز دويك

منذ 44 دقيقة
اعتقالات في الضفة الغربية

اعتقالات في الضفة الغربية

A A A
طباعة المقال

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس إن إسرائيل اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم 20 فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية، بينهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق.

أضاف النادي في بيان أن إسرائيل أعادت اعتقال دويك (76 عاما) فجر اليوم الخميس من منزله في محافظة الخليل بعد مرور ستة أيام على الإفراج عنه.

وأوضح النادي أن دويك أمضى ثمانية شهور رهن الاعتقال الإداري في سجن النقب الذي يعتبر “أحد أبرز السجون التي شهدت عمليات تعذيب وتنكيل منذ بدء حرب الإبادة”.

ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول سبب إعادة اعتقال دويك.

وقال النادي في بيانه إن “المعتقل المُسن دويك والذي تعرض لعملية اعتقال وحشية بعد عملية تحريض تعرض لها يُعاني من مشاكل صحية مزمنة عديدة وهو بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة”.

ذكر النادي في البيان أن الاحتلال “ومنذ بدء حرب الإبادة اعتقل أكثر من 9300 مواطن من الضفة بما فيها القدس، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948 والتي رافقها جملة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة”.

وجدد النادي مطالبته لكافة المؤسسات الحقوقية الدولية باستعادة دورها وتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام “كثافة الجرائم غير المسبوقة ومنها الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين كوجه من أوجه جريمة الإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة، والعدوان الشامل على كافة أبناء شعبنا في كافة أنحاء فلسطين”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير المالية التركي محمد شيمشك
وزير المالية بشأن مجموعة بريكس: تركيا لا تريد الابتعاد عن شركاء "أساسيين"
السودانيون يواجهون كارثة جديدة خلال الأشهر القادمة
اشتباكات السودان
أطباء بلا حدود: السودان يشهد إحدى أسوأ الأزمات في العالم
هجوم أوكرانيا على مدينة بيلغورود الروسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وكالة: كوريا الجنوبية ستعيد النظر في إمداد أوكرانيا بالأسلحة

الأكثر قراءة

وليد جنبلاط
كيف علّق جنبلاط على تهديد نصرالله لقبرص؟
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نصر الله يتوعد دولة أوروبية بأنها ستكون "جزءا من الحرب".. ومسؤول فيها يحذر!
رئيس قبرص "نيكوس خريستودوليدس"
رئيس قبرص يرد على تهديد نصر الله.. "تصريحاته غير لطيفة"