نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية في الـ24 ساعة الماضية

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء يوم أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء (15) فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم الصحفية رولا حسنين، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وفي تصريح لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس يوم أمس الاثنين كشف فيه أن دارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صعدت من إجراءاتها بحق الأسرى والأسيرات منذ بداية شهر رمضان.

وقال فارس ضاعفت إدارة سجون الاحتلال من الإجراءات القمعية تحديداً عمليات الضرب المبرح والإهانات والحط من الكرامة ومصادرة المصاحف من الغرف.

وأضاف تعيين القائم بأعمال مدير إدارة السجون كوبي يعقوبي المحسوب على الفاشي إيتمار بن غفير الذي يحاول أن يثبت ولائه لمنصبه مما يضمن له تعيينه مديراً فعلياً لإدارة السجون على حساب كرامة الأسرى وصحتهم وحياتهم .

-واعتبر فارس أن الأوضاع باتت أخطر مما يمكن أن يتخيله احد، إذ أصبحت حياة الاسرى مهددة بالمعنى الحقيقي.

وبحسب فارس فإن الأسرى المعزولين يتعرضون لشتى صنوف التعذيب والإهانة من قبل السجانين والوحدات الخاصة.

كما كشف فارس أن من أكثر المستهدفين بهذه السياسات خلال الأيام الماضية القائد مروان البرغوثي، والذي اعتدى عليه بالضرب كذلك الأسير ثابت مرداوي إذ أن استهدافهم هدد حياتهم بشكل حقيقي.

ودعا فارس الكل الفلسطيني الوقوف عند مسؤولياتهم في التصدي لهذه السياسات الإجرامية، وتوظيف كل الطاقات والامكانيات لحماية الأسرى وتوفير مظلة ردع وحصانة لنصرتهم.