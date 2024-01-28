نادي الأسير الفلسطيني: اسرائيل اعتقلت 6330 فلسطينياً في الضفة منذ 7 أكتوبر

أفاد بيان لنادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، أن القوت الإسرائيلية اعتقلت 22 فلسطينياً منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، لترتفع حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 6330.

وأشار نادي الأسير بأنه بين المعتقلين سيدة من قلقيلية وطفل جريح من جنين، وأب وأبناؤه الأربعة من الخليل، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين والخليل ونابلس وبيت لحم ورام الله، والقدس.

وأضاف النادي في بيانه أنه “رافق حملة الاعتقالات تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والمركبات”.

وبحسب نادي الأسير اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري ما لا يقل عن 230 فلسطينيا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيانه ليوم السبت بأن عدد المعتقلين الإداريين خلال العام 2023 هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.

وأضاف البيان أنه مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بعد الـ7 من أكتوبر في الضفة الغربية وقطاع غزة طالت حملة الاعتقالات الإدارية مختلف الشرائح والفئات العمرية، وشملت الصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والأطفال والنساء.