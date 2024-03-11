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نادي الأسير الفلسطيني تكشف حصيلة جديدة لعدد المعتقلين في الضفة الغربية

منذ 10 دقائق
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كشف نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة الماضية بينهم أسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، بيت لحم، الخليل، سلفيت، والقدس.

إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين بالإضافة لتخريب البنية التحتية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنها حرب إبادة دموية ومدمرة على قطاع غزة منذ 157 يوما على التوالي، وسط استمرار ارتقاء الشهداء وإصابة الفلسطينيين وشن غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تزامن ذلك مع مستويات غير مسبوقة فيما يتعلق بتفاقم أزمة الجوع.

واستقبل الغزيون شهر رمضان الفضيل بغارات متواصلة وعنيفة على منطقة خربة العدس شرقي مدينة رفح ومخيم النصيرات وسط القطاع.

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