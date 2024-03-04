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نادي الأسير: حملة اعتقالات واسعة طالت 55 فلسطينيا على الأقل من الضّفة

منذ ساعتين
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أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن قوات الاحتلال الإسرائيليّ شنّت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة طالت (55) فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأشقاء، بالإضافة لأسرى سابقين.

وبحسب ذات البيان فقد تركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، حيث طالت 22 فلسطينياً بينهم أسرى أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وخاضوا إضرابات فردية طويلة ومتكررة تجاوزت الـ140 يوماً.

ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عملياته مخلفا -إضافة إلى الشهداء- نحو 4650 جريحا وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقرابة 7335 معتقلا وفق مؤسسات مختصة في شؤون الأسرى.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات وفق بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

    المصدر :
  • وكالات

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