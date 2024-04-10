ناريندرا مودي: يتعين على الهند والصين حل النزاع الحدودي بشكل عاجل

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (الأربعاء 10-4-2024) إنه يتعين على الهند والصين حل النزاع الحدودي الذي طال أمده بشكل عاجل، في تخفيف واضح للهجته فيما يخص القضايا العالقة بين الجارين المسلحين نوويا.

وأضاف مودي في مقابلة مع مجلة نيوزويك الأمريكية “أعتقد أنه يتعين علينا معالجة الوضع الذي طال أمده على حدودنا بشكل عاجل حتى يمكننا تجاوز الوضع غير الطبيعي في تعاملاتنا الثنائية”.

وتوترت العلاقات بين الهند والصين اللتين تشتركان في حدود جبلية ممتدة منذ أن اشتبكت قوات البلدين على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، مما أودى بحياة 24 عسكريا في 2020.

وقال مودي في مايو أيار من العام الماضي إن السلام على الحدود ضروري حتى تكون العلاقات مع الصين طبيعية، مضيفا أن الهند ملتزمة بحماية سيادتها وكرامتها.

وتنطلق الانتخابات العامة في الهند الأسبوع المقبل وتمتد لنحو شهرين. ويستند مودي في حملته للفوز بفترة ثالثة في رئاسة الوزراء على الأمن الداخلي والسياسة الخارجية القائمة على أسس متينة.

وقال مودي لنيوزويك “تعتبر الهند علاقاتها مع الصين ذات أهمية”، مضيفا أن العلاقات السلمية بين الجارتين مهمة للمنطقة والعالم بأسره.