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ناسداك توافق على تسوية بقيمة 4 ملايين دولار

منذ 4 دقائق
ناسداك دبي

ناسداك دبي

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قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة 8\12\2023 إن بورصة ناسداك التي تتخذ من نيويورك مقرا وافقت على دفع تسوية قيمتها أربعة ملايين دولار لوزارة الخزانة الأمريكية بسبب ما يبدو أنها انتهاكات لعقوبات مفروضة على إيران ارتكبتها وحدة سابقة تابعة لها.

وأضاف المكتب أن ناسداك أو.إم.إكس رومانيا كانت تقدم خدمات مالية لإيران وبنك ملت الإيراني المملوك للدولة.

وقال المكتب “يعكس حجم التسوية تصميم المكتب على أن سلوك ناسداك لم يكن جسيما وتم الكشف عنه طواعية”.

وذكرت ناسداك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني أن التسوية راعت عوامل تخفيف تشمل إفصاح ناسداك التطوعي عن المعاملات في 2014 وبيعها لوحدتها في أرمينيا في 2018.

    المصدر :
  • رويترز

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