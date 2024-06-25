ناسداك وستاندرد اند بورز 500 يفتحان على ارتفاع

فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع الثلاثاء بفضل صعود أسهم إنفيديا وبعض نظيراتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد تجاوز عمليات بيع واسعة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصدور بيانات اقتصادية خلال الأسبوع الجاري بحثا عن المزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12.42 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 39398.79 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.86 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 5460.73 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 75.34 نقطة، أو 0.43 بالمئة، إلى 17572.16 نقطة.