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ناسداك يدفع وول ستريت للانخفاض عند الفتح

منذ 47 دقيقة
وول ستريت جورنال

وول ستريت جورنال

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الثلاثاء متأثرة بخسائر مؤشر ناسداك الذي يغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بعد تراجع أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة قبل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية والعديد من الأحداث الهامة هذا الأسبوع.

وينصب تركيز السوق على شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 82.85 نقطة أو 0.21بالمئة إلى 38906.98 نقطة، كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 20.43 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 5110.52 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 129.77 نقطة أو 0.80 بالمئة إلى 16077.74 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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