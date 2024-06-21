"ناسداك" يغلق منخفضاً بعد أن قادت إنفيديا قطاع التكنولوجيا للتراجع

أغلق المؤشران “ستاندرد اند بورز 500″ و”ناسداك” على انخفاض طفيف، اليوم الجمعة، بضغط من تراجع عملاق الرقائق إنفيديا لليوم الثاني على التوالي، لتقود قطاع التكنولوجيا نحو الانخفاض.

وكان ذلك القطاع أكبر الخاسرين بين 11 قطاعا كبيرا على ستاندرد اند بورز 500، في حين قاد قطاع خدمات الاتصالات المكاسب.

وهوى سهم إنفيديا 5.1 بالمئة إلى 125.7 دولار.

ووفق بيانات أولية، تراجع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.52 نقطة، أو 0.10 بالمئة، ليغلق عند 5467.65 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 28.37 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 17693.22 نقطة. غير أن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 27.48 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 39162.24 نقطة.