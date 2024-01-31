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ناسداك يفتتح على انخفاض وسط ترقب قرار الاتحادي

منذ 51 دقيقة
ناسداك دبي

ناسداك دبي

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فتح المؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم شركات بالتكنولوجيا ثقلا عليه منخفضا الأربعاء، إذ تأثرت أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى وشركات الرقائق بفعل توقعات لألفابت ومايكروسوفت بشأن ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) المتوقع في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 185.71 نقطة بما يعادل 1.20 بالمئة إلى 15324.19 نقطة، ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 40.53 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 38426.78 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 25.78 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 4899.19 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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