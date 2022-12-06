ناقلات النفط الروسي تصطف في المياه التركية

قال مصدر ملاحي الثلاثاء إن ما لا يقل عن 20 ناقلة نفط تصطف في المياه التركية للعبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط، وستواجه مزيدا من التأخير في الأيام المقبلة مع تسابق المشغلين لإثبات وجود تغطية تأمينية بما يتماشى مع إجراءات جديدة لمجموعة السبع.

وبعد فرض حد أقصى لبرميل الخام الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولارا هذا الأسبوع، أصبح لزاما على شركات التأمين الغربية تقديم دليل على أن النفط الروسي سيباع بهذا السعر أو دونه.

هذا واتفقت مجموعة السبع وأستراليا على تحديد حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

فيما أعلنت بريطانيا وحلفاؤها، السبت 3\12\2022، الاتفاق على وضع حد أعلى لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية الجمعة إن الحد الأقصى الذي أقره الاتحاد الأوروبي على سعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل سيحافظ على تزويد الأسواق العالمية بإمدادات جيدة مع “ترسيخ التأسيس” للخصومات التي نجمت عن التهديد بوضع مثل هذا الحد.

وقال المسؤول، الذي تحدث للصحفيين بعد ساعات من المحاولات التي بذلتها حكومات الاتحاد الأوروبي لإقناع بولندا بقبول الحد الأقصى، إن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية وتحرمها من مليارات الدولارات التي تستغلها في الحرب ضد أوكرانيا.