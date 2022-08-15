ناقلة إيرانية تستعيد نفطا صادرته أمريكا

قالت مصادر مطلعة، الاثنين، إن ناقلة ترفع العلم الإيراني تتأهب لمغادرة اليونان بعد استعادة شحنة من النفط كانت الولايات المتحدة قد صادرتها.

ودفعت مصادرة النفط الموجود على متن الناقلة لانا، التي كانت تعرف سابقا باسم بيجاس، القوات الإيرانية إلى احتجاز ناقلتين يونانيتين في الخليج في مايو أيار، ولم يتم الإفراج عنهما بعد.

واستأجرت الولايات المتحدة ناقلة في أبريل نيسان لمصادرة النفط الموجود على ظهر لانا التي كانت ترسو قبالة اليونان.

وتم نقل النفط جزئيا ووضعه على متن ناقلة آيس إنرجي التي استأجرتها واشنطن وكان من المتوقع أن تبحر إلى الولايات المتحدة قبل أن تحكم المحكمة العليا في اليونان بإعادة الشحنة إلى إيران.

وقال مصدر إن “عملية إعادة التحميل اكتملت”. وقال مصدر آخر إنها اكتملت يوم الأحد.

وقالت السفارة الإيرانية في أثينا في 12 أغسطس آب على تويتر إن السفينة ستبحر إلى إيران بعد اكتمال إعادة التحميل.

ولم يتضح ما إذا كانت لانا، التي كانت تعاني من مشاكل في المحرك، تستطيع الإبحار دون مساعدة.

وظلت لانا لأكثر من شهرين محتجزة قبالة جزيرة إيفيا اليونانية. وتم سحبها إلى بيريوس في أوائل يوليو تموز بعد أوامر المحكمة التي سمحت بالإفراج عنها.