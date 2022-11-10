ناقلة نفط خاضعة لعقوبات تتجه إلى نيباه بعد جنوحها

قال قائد الأسطول الأول الإندونيسي، أرسياد عبد الله، الخميس إن ناقلة النفط العملاقة يونج يونج، التي تخضع لعقوبات أمريكية، يتم سحبها إلى منطقة مرسى في نيباه بإندونيسيا بعد إعادة تعويمها بنجاح.

كشفت بيانات على موقع رفينيتيف أيكون وموقع مارين ترافيك الإلكتروني لتتبع حركة السفن أن زوارق القطر التي كانت محيطة بالسفينة تنتشر.

وأظهر رفينيتيف أيكون أن وضع يونج يونج تغير إلى “قدرة محدودة على المناورة” من “الجنوح” مما يشير إلى أن السفينة تطفو لكن الطاقم لا يملك السيطرة الكاملة عليها.

وسمحت الولايات المتحدة ببعض التعاملات الضرورية لإرساء وتثبيت يونج يونج بأمان وإجراء إصلاحات ضمن جهود تحرير السفينة. وجنحت الناقلة العملاقة قبالة جزر رياو الإندونيسية في 26 أكتوبر تشرين الأول بالقرب من خط أنابيب غاز وكانت متجهة إلى نيباه، حيث مركز نقل من سفينة إلى أخرى.

وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط قالت إنها تدعم حزب الله وفيلق القدس الإيراني لتستهدف عشرات الأشخاص والشركات والناقلات في إطار سعي واشنطن لزيادة الضغط على طهران.

وكانت يونج يونج من بين السفن التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.

وتحمل الناقلة العملاقة نحو مليوني برميل من زيت الوقود الفنزويلي بعد أن تسلمت الشحنة من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى الشهر الماضي، بحسب خدمات مراقبة السفن.