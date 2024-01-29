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نانسي بيلوسي تعلق على زلّات لسان دونالد ترامب

منذ 49 دقيقة
نانسي بيلوسي ودونالد ترامب

نانسي بيلوسي ودونالد ترامب

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علّقت رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، على خلط الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بين المرشحة الجمهورية “نيكي هيلي وبيلوسي” أمام حشد من الناس أكثر من مرة.

وقالت بيلوسي في لقاء مع CNN تعليقا على الأمر إنه “يمكن لأي شخص أن يخلط بين الأسماء، لكن سبع مرات، فهذا كثير جدًا”.

وتابعت بالقول: “الحقيقة هي أنه كان يكذب بشأن حقيقة أنه لم يرسل الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول عندما كان تشاك شومر وميتش ماكونيل ونانسي بيلوسي يتوسلون إليه أن يفعل ذلك طوال اليوم، ويتوسلون للقائم بأعمال وزير الدفاع أن يدعو الرئيس للقيام بذلك، وأن يوجه هذا النداء إليه”.

كما أكدت أن ترامب “رفض القيام بذلك، مما تسبب في الموت والضرر والدمار وعدم احترام دستورنا والكونغرس والكابيتول”.

وشددت على أنه “كان يكذب بشأن ما لم يفعله، ثم كان يقول أن نيكي لم تقبل قواته البالغ عددها 10 آلاف جندي، والتي لم يرسلها. كنت أنا من طلبها”، حسبما أفادت.

    المصدر :
  • CNN عربي

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