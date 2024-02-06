الثلاثاء 25 رجب 1445 ﻫ - 6 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتائج أعمال "بي بي" البريطانية تسجل أرباحاً غير متوقعة في الربع الأخير من 2023

منذ ساعة واحدة
شعار شركة بي بي البريطانية

شعار شركة بي بي البريطانية

A A A
طباعة المقال

كشف شركة “بي.بي” البريطانية، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، نسبة أرباحها في الربع الأخير لعام 2023.

وبحسب الشركة فقد بلغت الأرباح ثلاثة مليارات دولار، متجاوزة التوقعات بفضل التداول القوي للغاز، كما زادت شركة الطاقة العملاقة وتيرة إعادة شراء أسهمها.

ورفعت النتائج الفصلية القوية أرباح الشركة لعام 2023 إلى 13.8 مليار دولار، بانخفاض 50 بالمئة عن العام السابق مع تراجع أسعار النفط والغاز وضعف هوامش أرباح التكرير.

وسيُشعر الربح الفصلي القوي الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس بالراحة بعد أن جاءت نتائج الشركة دون التوقعات بشكل كبير في الربعين السابقين.

وحافظت بي.بي على توزيعات الأرباح عند 7.27 سنت للسهم وزادت معدل إعادة شراء أسهمها إلى 1.75 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة من 1.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقالت الشركة إنها ملتزمة بإعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024.

وبلغت أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية لبي.بي، وهو تعريف الشركة لصافي الربح، 2.99 مليار دولار في الربع الرابع، متجاوزة التوقعات البالغة 2.77 مليار دولار في استطلاع أجرته الشركة لآراء محللين.

ويأتي ذلك مقارنة بأرباح بلغت 3.3 مليار دولار في الربع الثالث و4.8 مليار دولار قبل عام.

وقالت بي.بي إن النتائج الفصلية تعكس تداولا قويا للغاز وارتفاع أسعار النفط والغاز ولكن قابلتها هوامش تكرير “منخفضة بشكل كبير” وضعف في تجارة النفط وعمليات الاستكشاف.

وتجاوز منافسوها إكسون موبيل وشيفرون وشل الأسبوع الماضي توقعات الأرباح على خلفية مزيج من نتائج التداول القوية وارتفاع إنتاج النفط والغاز بينما أثرت هوامش التكرير على القطاع وسط تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بسبب الاعتماد على النفط.. الكويت تواجه تحديا استثنائيا خطيرا
رويترز: الدار العقارية تستثمر 1.4 مليار دولار بأبوظبي
ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني يشعر بالصدمة لدى معرفته بتشخيص إصابة تشارلز بالسرطان

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
حاولت اغتيال نصر الله في بعلبك.. معلومات لم تعرفها من قبل عن وحدة "شلداغ" الإسرائيلية!
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
مفاوضات إسرائيل و"حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تكشف كواليس هامة عن الصفقة القادمة!
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض
السرطان يهدد المواطنين.. وزير الصحة يكشف نسبة استهلاك السجائر والنرجيلة في لبنان