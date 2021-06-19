نتائج غير رسمية ترجح فوز "رئيسي" في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أظهرت النتائج الأولية غيرُ الرسمية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية تقدم المرشح إبراهيم رئيسي حسب مصادر العربية.

أظهرت نتائج غير رسمية فارقا كبيرا بين إبراهيم رئيسي والمرشحين الآخرين، ورجحت فوز إبراهيم رئيسي بنصاب قانوني تخطى 50%، في وقت هنأ محسن رضائي المرشح إبراهيم رئيسي بفوزه بالرئاسة.

وكشفت مصادر خاصة لقناة العربية، أن أكثر من 16 مليون صوت لصالح المرشح رئيسي بعد فرز 26 مليونا حتى الآن في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وذلك في نتائج أولية غير رسمية.

ذكرت المصادر أنه سيتم إعلان فوز رئيسي بأغلبية ساحقة بأكثر من 50%، وذلك فيما دعا المرشح إبراهيم رئيسي أنصاره للتريث وعدم استباق النتائج الرسمية.

اعتبر مراقبون أن يوم الانتخابات هو الأطولَ في تاريخ الانتخابات الإيرانية بعد أن مددت طهران للمرة الثالثة موعد إغلاق صناديق الاقتراع بسبب عزوف الإيرانيين عن الإدلاء بأصواتهم.

يأتي هذا الإجراء وسط تضارب المعلومات حول نسبة الناخبين المشاركين، فبينما تقول وسائل إعلام رسمية إن النسبة مرتفعة.. تؤكد المعارضة الإيرانية وجود مقاطعة شعبية كبيرة.

أما وكالة فارس الإيرانية للأنباء، فحاولت حسم الجدل بنشر إحصاءات تقول فيها إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50% .

كان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن عن إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات الرئاسية، فيما بعض المراكز مددت التصويت لساعتين.

قالت وزارة الداخلية في بيان نقله التلفزيون: “مراكز الاقتراع ملزمة بقبول بطاقات الاقتراع ما دام هناك أشخاص يرغبون بالإدلاء بأصواتهم”.

وبقي في السباق 4 من المرشحين السبعة الذين نالوا الأهلية من مجلس صيانة الدستور، حيث واجه المجلس انتقادات بعد استبعاده أسماء بارزة تقدمت بترشيحها، ما أثار هواجس من تأثير ذلك سلبا على المشاركة، وذلك بحسب “العربية”.