نتائج ولاية بنسلفانيا بحلول نهاية الخميس؟

أعلنت وزيرة خارجية ولاية بنسلفانيا، كاثي بوكفار، أن الولاية قد تعلن الرابح بالانتخابات الرئاسية فيها، بحلول نهاية اليوم الخميس.

وقالت بوكفار في تصريح لشبكة “سي إن إن” الأميركية، “يبدو أننا سننتهي من فرز غالبية الأصوت المتبقية (في ولاية بنسلفانيا) بحلول اليوم”.

وتدور معركة انتخابية شرسة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، في الولاية التي لا يزال ترامب متقدما فيها بفارق طفيف.

وبحسب إحصاءات وكالة “أسوشيتد برس”، ما زال ترامب متقدما بـ 3,232,131 صوت (50.3 بالمئة)، عن بايدن الذي جمع 3,120,731 (48.6 بالمئة) حتى الآن.

من جانبه، توقع مدير حملة دونالد ترامب الانتخابية، بيل ستيبين، الخميس، فوز الرئيس الأميركي بمئتي ألف صوت إضافي في ولاية بنسلفانيا.

وحصلت حملة الرئيس الأميركي على 214 صوتا في المجمع الانتخابي، فيما فاز منافسه، جو بايدن، بـ253 صوتا، بعد إعلان النتائج في العديد من الولايات، حتى الآن.

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس وشبكة فوكس نيوز أن بايدن فاز بولاية أريزونا ما يعطيه 11 صوتا إضافيا.

وهناك ولايات لا تزال مستمرة في فرز الأصوات مع توالي وصول الأصوات الغيابية، وهي القضية التي كانت مثار جدل قبل وبعد يوم الاقتراع.