نتانياهو: الحملة العسكرية ضد غزة “ستستغرق وقتا”

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، عن استمرار الحملة العسكرية على قطاع غزة،

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الجيش بيني غانتس، أن العملة العسكرية ضد قطاع غزة “مستمرة بكل قوة”.

وأكد نتانياهو أن إسرائيل تريد “أن يدفع المعتدي الثمن وتستعيد الردع”، قائلا: “سنعيد الهدوء والأمن وهذا سيستغرق وقتا”.

وأضاف: “الإنجاز الذي نريد تحقيقه هو إنقاذ حياة الإسرائيليين، لذلك أطلب الحذر والالتزام بالتعليمات”.

وجاءت تصريحات نتانياهو عقب اجتماع للمجلس الوزراء المصغر، حيث أقر استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

من ناحيته قال غانتس إن “حماس فوجئت بالضربة التي وجهناها إليها في مواقع تحت الأرض لكسر طريقة تحركها”.

وأضاف: “قلت للوفد الأميركي إنه ما من دولة ستقبل بضرب مواطنيها وواجبنا الأخلاقي والقانوني حمايتهم”.

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الأحد، استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن البلاد تواجه إطلاق صواريخ على أراضيها بوتيرة هي الأعلى ولم تشهدها من قبل.

وأوضح أن الفصائل المسلحة في قطاع غزة أطلقت نحو 3 آلاف صاروخ على إسرائيل منذ الاثنين.

وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية أوري جوردين في لقاء مع صحفيين، إن وتيرة إطلاق النار هذه تجاوزت تلك التي شهدها تصعيد في 2019 وحرب عام 2006 ضد حزب الله اللبناني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس التي تدير القطاع أطلقت نحو ثلاثة آلاف صاروخ في اتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد العسكري الاثنين الماضي.

وقال جوردين: “تم إطلاق ما يقرب من 3000 صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل (…) حماس تقوم بهجوم مكثف للغاية من حيث وتيرة إطلاق النار”.