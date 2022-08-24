الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو: أمريكا خذلت نفسها بالاتفاق النووي

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2022 8:46 مساءً
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، انتقادات لاذعة للاتفاق النووي مع إيران.

واعتبر نتنياهو في مقابلة مع “العربية” الأربعاء، أن الإدارة الأميركية خذلت نفسها بهذا الاتفاق النووي.

تمويل الإرهاب

وقال: “خلال عقد من الزمن ستمتلك طهران مليار دولار لتمويل الإرهاب، مضيفاً أن السلطات الإيرانية لن تلتزم بأي اتفاق حتى لو كان جيداً.

وشدد نتنياهو، على أن الاتفاق النووي الحالي مع إيران يؤثر سلباً على الجميع. مردفًا أن النظام الإيراني يهدد الجميع.

وأكد على أن إسرائيل لن تسمح له بامتلاك السلاح النووي.

واشنطن خذلت نفسها

أما عن الموقف الأميركي، فرأى أن واشنطن خذلت نفسها ولم تخذل إسرائيل فقط بتفاوضها مع طهران بشكل غير مباشر بغية إحياء الاتفاق النووي السيئ، سعياً وراء مكاسب قصيرة الأمد.

وحذر نتنياهو، من أن إيران بصواريخها وبسلاح نووي قادرة على ضرب مدن أميركية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يائير لبيد، أكد بدوره في وقت سابق اليوم، أن النص الحالي للاتفاق النووي سيئ ولا يمكن القبول به.

يذكر أن الاتفاق النووي وصل إلى مراحله النهائية، بعد جولات وصولات ماراثونية من المحادثات التي انطلقت في أبريل الماضي بفيينا.

فقد قدم الاتحاد الأوروبي الذي يرعى المفاوضات، مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2022) نصاً نهائياً إلى الفريق الإيراني، الذي رد بدوره عليه مع ملاحظات لم يكشف عنها.

أما حالياً فتنتظر الأطراف المتبقية في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2015، (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا)، الرد الإيراني على الرد الأميركي، من أجل ختم أشهر طويلة من المحادثات، والإعلان عن اتفاق نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    المخابرات الأوكرانية تكشف سبب "تباطؤ" الهجوم الروسي
    العاصمة الأردنية عمان
    الأردن يشتري 120 ألف طن من الشعير في مناقصة دولية
    علم إيران
    إيران تتسلم رد أمريكا على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال