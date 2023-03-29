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نتنياهو: إسرائيل تتوقع الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأمريكي

منذ 32 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، إن إسرائيل تتوقع الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأمريكي في سبتمبر\أيلول، وذلك بعد تشريع إسرائيل لإجراءات تطلبها واشنطن.

هذا واندلعت في معظم المدن الإسرائيلية مظاهرات ضد خطة إصلاح القضاء التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيقها.

وأظهر استطلاعا رأي أجريا بعد موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها إسرائيل، الأحد والاثنين، تراجع شعبية حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وقال الاستطلاعان اللذان نشرت نتائجهما صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن التحالف الحالي، الذي يشكّل الحكومة الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، لن يكون قادرا على تحقيق الغالبية في الكنيست، إذا أجريت الانتخابات.

وكانت إسرائيل شهدت تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، الأحد والاثنين، بشأن التعديلات القضائية، وأجبرت الاحتجاجات الضخمة نتنياهو على التراجع عن هذه التعديلات المقترحة التي يقول معارضوه إنها ستغير من طبيعة النظام السياسي في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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