الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
عربي

نتنياهو: إسرائيل والولايات المتحدة تتعهدان بتعزيز التعاون الأمني لمواجهة الإرهاب

منذ ساعتين
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2025 2:34 مساءً
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل معًا لحماية البلدين ومواجهة التهديدات الإرهابية.

وجاءت زيارة روبيو إلى إسرائيل في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا مع بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر، بالإضافة إلى استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو إن “زيارة روبيو رسالة واضحة مفادها أن أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة الإرهاب”.

    المصدر :
  • رويترز

