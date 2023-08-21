الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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نتنياهو: إيران موّلت الهجمات الأخيرة على الإسرائيليّين

منذ 10 دقائق
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، أنّ إيران موّلت سلسلة الهجمات القاتلة الأخيرة على الإسرائيليين وحضّت عليها.

وأضاف نتنياهو في تصريحات لوسائل البث: “نحن في خضمّ هجوم إرهابي. هذا الهجوم الإرهابي تشجعه وتوجهه وتموله إيران والدول التابعة لها”، وفق تعبيره.

وتحدث نتنياهو في موقع في الضفة الغربية المحتلة، حيث قُتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب آخر، اليوم الإثنين، في عملية إطلاق النار وقعت قرب مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل، وفق ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال إنّ إسرائيل ستستخدم إجراءات لتصفية الحسابات مع المهاجمين ومن أرسلوهم، من قريب أو بعيد.

    المصدر :
  • رويترز

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