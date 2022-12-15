نتنياهو: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان "أمّن" مصالح إسرائيل

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بتشكيل الحكومة بنيامين نتانياهو، إلى أنه يستبعد التراجع عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

واعتبر نتنياهو في حديث لموقع قناة “العربية” باللغة الإنجليزية، أنّ “اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان أمّن مصالح إسرائيل”، مشددًا على “أننا لسنا قريبين من اتفاق لترسيم الحدود البرية مع لبنان”.

وكان نتنياهو قد أعرب عدة مرات عن رفضه لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك في أكثر من مناسبة قبل الانتخابات الإسرائيلية التي انتهت بحصوله على الأغلبية في الكنيست في 2 تشرين الثاني.

وفي سياق آخر، ذكر نتنياهو أنّ “الاحتجاجات تشكل خطرا حقيقيا على النظام الإيراني”، موضحًا أنّه “لدينا القدرة على منع إيران من امتلاك قنبلة نووية”، لافتًا إلى “أننا سنمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية بلا إذن الولايات المتحدة الأميركية”.

وقال نتنياهو إنه ملتزم بالبناء على اتفاقيات التطبيع الموقعة مع الإمارات والبحرين تحت قيادته في عام 2020، والمعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم، والتي أوجدت محورا جديدا في مواجهة النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة.

وقال نتنياهو إن إبرام اتفاقية مع السعودية، سيكون بمثابة “قفزة كبيرة من أجل التوصل إلى سلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي” ويسهل في نهاية المطاف التوصل إلى سلام فلسطيني إسرائيلي.

وقال “أعتزم الاستمرار” معربا عن أمله في أن “تشارك القيادة السعودية في هذا الجهد”.