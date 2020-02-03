نتنياهو التقى عبد الفتاح البرهان في أوغندا

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نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التقى في أوغندا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان.

وأفاد المسؤول الذي وصفته الوكالة بـ”الكبير” بأن إسرائيل والسودان “اتفقا على بدء تطبيع العلاقات”، وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارة لأوغندا.

وأضاف أن “نتنياهو يعتقد أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم”.

وفي نفس السياق، أكد مكتب نتنياهو أن الأخير يؤمن بأن السودان يسير في اتجاه جديد وإيجابي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عكس هذه الرؤية أمام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إلى مدينة عنتيبي الأوغندية اليوم الاثنين، تزامنا مع زيارة نتنياهو إلى هذا البلد.