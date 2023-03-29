نتنياهو: التوصل لإجماع بشأن التعديلات القضائية ممكن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في خطاب لقمة (من أجل الديمقراطية) بالولايات المتحدة إنه يعتقد أن من الممكن تحقيق إجماع واسع النطاق على مستوى البلاد بشأن التعديلات القضائية التي اقترحها.

وأعلن نتنياهو هذا الأسبوع أنه أرجأ تشريعات تتعلق بتنفيذ التعديلات القضائية المقترحة بعد أن تسببت في خروج احتجاجات حاشدة اعتراضا عليها.

وكانت إسرائيل شهدت تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، الأحد والاثنين، بشأن التعديلات القضائية، وأجبرت الاحتجاجات الضخمة نتنياهو على التراجع عن هذه التعديلات المقترحة التي يقول معارضوه إنها ستغير من طبيعة النظام السياسي في البلاد.

وأظهر استطلاعا رأي أجريا بعد موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها إسرائيل، الأحد والاثنين، تراجع شعبية حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وقال الاستطلاعان اللذان نشرت نتائجهما صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن التحالف الحالي، الذي يشكّل الحكومة الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، لن يكون قادرا على تحقيق الغالبية في الكنيست، إذا أجريت الانتخابات.