نتنياهو: الرد على هجوم القدس سيكون "قويا وسريعا"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن رد إسرائيل على هجوم نفذه مسلح فلسطيني وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص على أطراف القدس سيكون “قويا وسريعا ودقيقا”.

وأدلى نتنياهو بالتصريحات خلال اجتماعه مع الحكومة الأمنية المصغرة بشأن الهجوم الذي وقع أمس الجمعة.

وقتل 7 إسرائيليين، مساء الجمعة، في عملية إطلاق نار وقعت أمام كنيس يهودي في مستوطنة “النبي يعقوب” شمال مدينة القدس المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، مقتل 7 إسرائيليين وعدة إصابات في عملية إطلاق نار أمام كنيس يهودي بمدينة القدس، كما واستشهاد منفذ العملية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ عملية القدس اليوم هو الشاب خيري علقم ويبلغ من العمر 21 عاما ، حيث أنه لا يوجد لديه أي خلفية أمنية أو نشاط تنظيمي سابق.

بدورها أوضحت القناة الـ12 العبرية، أن العملية نفذها فلسطيني تم تصفيته بعد إطلاق النار، مشيرةً إلى أنه وصل عبر دراجة نارية لوحده، ويجري البحث عن مساعدين محتملين.