نتنياهو: العملية العسكرية ضد غزة ستتواصل لبضعة أيام أخرى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة، الثلاثاء، إن العملية العسكرية في غزة، ستستغرق بضعة أيام أخرى.

وتابع نتنياهو: “أعدنا حركة حماس والجهاد الإسلامي سنوات إلى الوراء، والعملية مستمرة مهما تطلب ذلك من وقت”، ملوحا بأن “المعادلة سوف تتغير بعدها”.

وفي السياق ذاته، لوح وزير المخابرات الإسرائيلي بأن “الخطوة التالية هي قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة”.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان إن “القتال لن يتوقف حتى نصل إلى تهدئة شاملة وطويلة الأمد”.

كما أعلن متحدث باسم الاحتلال أن الجيش سيواصل عملياته في غزة تماشيا مع قائمة أهدافه للساعات الـ24 المقبلة، مضيفا في تصريحات للإذاعة العسكرية “نحن لا نتحدث عن وقف لإطلاق النار، نحن نركز على إطلاق النار”.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، حيث كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حصيلة الأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم التاسع على التوالي.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، الثلاثاء، إن “خسائر قصف الاحتلال تقترب من 244 مليون دولار، بينما دمر الاحتلال 73 مقرا حكوميا وشبكات للمياه والصرف الصحي وشن 1615 غارة واعتداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة”.