نتنياهو: "الوقت حان" لاتخاذ إسرائيل وأميركا موقفًا موحدًا لمواجهة إيران

اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أنّ “الوقت حان” لاتخاذ إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى “موقفًا موحدًا لمواجهة إيران”.

نتنياهو كشف أنّه سيبحث مع الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذ موقف موحد لمواجهة إيران.

نتنياهو قال في لقاء عبر الفيديو مع مديري وكبار النشطاء في منظمة إيباك التي تعنى بتوطيد العلاقات الأميركية-الإسرائيلية: “لقد حان الوقت لإسرائيل والولايات المتحدة للاصطفاف في موقف موحد، مع دول أخرى. وأنا أتطلع إلى التحدث عن ذلك مع الرئيس بايدن وفريقه”.

كما اعتبر أنّه “يوجد اليوم إجماع على هذا الموضوع أكثر من أي وقت مضى”. كما قال نتنياهو إن النظام في إيران “فظيع ومضطهد وإرهابي”.

في سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم إنه سيناقش التهديدات التي تشكلها إيران في أثناء زيارته لإسرائيل التي سيجتمع فيها مع حكومتها الجديدة.

سوليفان قال في إفادة للصحافيين خلال زيارة الرئيس جو بايدن للمكسيك إن الحكومة الأميركية أوضحت أن الاتفاق النووي مع إيران ليس أولوية في الوقت الحالي وأنها ما زالت تعتقد أن الدبلوماسية هي السبيل المناسب لضمان منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف أن إدارة بايدن ستحظى بفرصة للتواصل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن هذه القضية. وقال “سنعمل على تسوية أي خلافات بيننا بشأن التكتيكات” تجاه إيران، مؤكدًا أنه سيسافر إلى إسرائيل لكنه لم يعلن عن موعد للرحلة.