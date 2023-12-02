نتنياهو: دخول حزب الله في حرب يعني نهاية لبنان

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه إذا دخل حزب الله في حرب فهذا يعني نهاية لبنان.

واعتبر أنه إذا ارتكب حزب الله خطأ فسيخرب لبنان بيديه، مؤكدًا “أننا نواصل سياسة الحسم في الجبهة الجنوبية ومواجهة حزب الله في الجبهة الشمالية”. وأشار إلى أن “الضغوط الدولية علينا تتزايد لكن سنقف في وجهها”.

وقال في مؤتمر صحافي: “لقد أعدنا 110 رهائن كانوا لدى حماس، وسنبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ المختطفين”.

وأكد “اننا سنواصل الحرب على حماس حتى ننهي تهديدها لإسرائيل”، معلنًا “أننا أصدرنا تعليمات لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة”.