نتنياهو: سنستهدف كل المناطق التي يصدر منها خطر على أمن اسرائيل

لاتزال الاوضاع الامنية غير مستقرة في مخيم جنين، هذا واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، إن تسعة فلسطينيين قتلوا وأصيب 28 آخرون بينهم ثمانية بجروح خطيرة، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن قواته متأهبة على الجبهات كافة ومستعدة لأي سيناريو، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأجهزة الأمنية أجرت مراجعة للوضع في جنين وناقشت خطط استمرار العملية.

وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستستهدف كل المناطق التي يصدر منها خطر على أمن إسرائيل، مضيفاً أن مختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل الآن في قلب مخيم جنين.

كما قال إن جنين في الأشهر الأخيرة تحولت إلى ملجأ “للإرهابيين”، مشيرا إلى أن إسرائيل تضع حدا لهذا الأمر.

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها مستمرة حتى تحقق أهدافها وهي ضرب البنية التحتية للفصائل الفلسطينية التي تتخذ من جنين مركزاً لها.

كما أضاف أدرعي “العملية ليست محددة بجدول زمني ولكن مدتها تعتمد على إنجاز المهمة وهي إضعاف البنية التحتية لهذه المنظمات داخل المخيم”، مبيناً أن هذه العملية هي خطوة من ضمن سلسلة خطوات أخرى اتخذت في الماضي، وسوف تتخذ أيضا في الأيام والأسابيع المقبلة لإضعاف حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في مخيم جنين.

إلى ذلك، قال مصدر مطلع إن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى 24 ساعة أخرى على الأقل لاستكمال عملية جنين.

هذا وقال متحدث، الاثنين، إن البيت الأبيض يراقب عن كثب الوضع في الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض “لقد اطلعنا على التقارير ونراقب الوضع عن كثب.. ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة (حركتي) حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين والجماعات الإرهابية”.