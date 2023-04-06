نتنياهو: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس مع بدء جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” حول آخر التطورات والمستجدات التي تمر بها إسرائيل في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من غزة وجنوب لبنان.

وقال نتنياهو إن :” أعدائنا سيدفعون ثمنا باهظا والنقاش الداخلي النقاش الداخلي لن يمنعنا من شل أعدائنا وتوجيه ضربات قاسية لهم”.

وأضاف :” ما يجري في إسرائيل لن يمنعنا من العمل في أي مكان وفي أي وقت ، ونقول لأعدائنا في لحظة الاختبار يتحد الإسرائيليون”.

وتابع نتنياهو :” لا مصلحة لنا في تغيير الوضع الراهن في الحرم القدس، نحن نعمل على تهدئة الأوضاع وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يلجأون إلى العنف”. وفق تعبيره.

وسُمعت صافرات الإنذار في “شلومي” و”البصّة”، و”الزيب”، ورأس الناقورة، وفسوطة، وعرب العرامشة، وكسرى سميع، وغيرها من البلدات اليهودية.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان، وسقطت القذائف بالقرب مناطق سكنية لبنانية على الحدود.

وسيرت قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان دوريات مؤللة في المناطق الحدودية، وتم رصد تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية بأجواء جنوب لبنان.

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية إنه تم الطلب من سكان مدينة نهاريا الالتزام بالملاجئ، بينما أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول التطورات الأخيرة.

إلى ذلك، أغلقت إسرائيل مجالها الجوي في الشمال.