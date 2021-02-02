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نتنياهو: سنعيد فتح الاقتصاد تدريجياً وبشكل حذر الأسبوع المقبل

2 - فبراير - 2021
نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أنه سيتم إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا وبشكل حذر بدءا من الأسبوع المقبل.

وشدد نتنياهو في تصريح من مقر وزارة الصحة الإسرائيلية على الحاجة الملحة لتطعيم السكان، قائلا: “نحن في خضم سباق بين حملة التطعيم والطفرات”، في إشارة إلى انتشار فيروس كورونا المتحور.

وحدد نتنياهو هدفا جديدا لتلقيح 90 في المائة من الإسرائيليين فوق سن الخمسين الأسبوعين المقبلين.

وبحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل بلغ 656016، والوفيات 4863.

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