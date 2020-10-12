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نتنياهو: سنفتح طريقاً تجارياً جديداً مع الإمارات

منذ 13 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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بعد دخول أول سفينة تجارية إماراتية إلى ميناء حيفا، اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم فتح طريق تجاري جديد بين الإمارات وإسرائيل.

وقال نتنياهو عبر “تويتر” “نحن نصنع التاريخ، لأول مرة دخلت إلى ميناء حيفا سفينة تجارية إماراتية.. سنفتح طريقا تجاريا جديدا بين الإمارات وإسرائيل”.

وكانت أول سفينة شحن ‎إماراتية، والتي نفذت رحلة مباشرة من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي إلى الميناء في إسرائيل، وصلت إلى ميناء حيفا صباح اليوم.

وأعلن نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه اتفق خلال اتصال هاتفي، مع ولي عهد أبوظبي، على لقاء بينهما قريبا، دون أن يذكر موعدا محددا.

وفي وقت سابق وقعت شركتا “دوفرتاور” الإسرائيلية و”موانئ دبي العالمية” الإماراتية عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ، من ضمنها تأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات.

 

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