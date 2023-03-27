نتنياهو: سيتم مناقشة التعديلات القضائية في الدورة القادمة من الكنيست

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه حصل على موافقة أغلبية زملائه في الحكومة لمنع الحرب الأهلية عبر الحوار.

وأضاف في كلمة الإثنين، أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع.

وأوضح أنه قرر تأجيل التعديلات القضائية لهذه الدورة من الكنيست حتى الوصول لإجماع.

كذلك أشار إلى انه سيتم مناقشة التعديلات القضائية في الدورة القادمة من الكنيست.

وبيّن أن لديه أغلبية في الكنيست تجعله يناقش التعديلات القضائية، مشيراً إلى أن أنصاره خرجوا في الشوارع بعفوية دون دعم من سياسيين أو إعلام.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي وجود شرخ عميق بين الإسرائيليين، مشيراً إلى أن أقلية متطرفة تريد تمزيق إسرائيل وتسحبها لحرب أهلية.

وقال إن الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى برفض الخدمة العسكرية، مطالباً قادة الجيش بمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.

وأضاف أنه ليس مستعداً لتمزيق الإسرائيليين على حد وصفه، لافتاً إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تبقى مع استمرار رفض الخدمة العسكرية.

وشدد على أن الأزمة الحالية “تجبرنا على التصرف بمسؤولية”.