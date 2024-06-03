نتنياهو سيلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي يوم 13 يونيو

ذكر موقع “بنشباول نيوز” الإخباري الأمريكي في منشور على “إكس”، اليوم الاثنين، أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة في الكونغرس يوم 13 يونيو حزيران”.

وقد أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، يوم الجمعة الفائت، أنّ قادة الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين وجّهوا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة لإلقاء خطاب أمام المشرّعين الأميركيين في غضون أسابيع.

ووجّه جونسون إلى نتنياهو دعوة وقّعها قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ قال فيها «إنّنا ننضمّ إلى دولة إسرائيل في كفاحكم ضد الإرهاب، وبخاصة أنّ حماس تواصل احتجاز مواطنين أميركيين وإسرائيليين رهائن وقادتها يعرّضون الاستقرار الإقليمي للخطر».

وفي سياقٍ آخر، ساد الانقسام مواقف المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يركز على القضايا الخلافية مما يضر بفرصة موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح الصفقة الأميركي.

وأكد نتنياهو لأعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست اليوم الاثنين أن ما وصفه بالادعاء أن تل أبيب وافقت على وقف إطلاق النار دون تحقيق شروطها ليس صحيحا.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر الإثنين أن نتنياهو يعتبر خطة بايدن لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة “غير مكتملة”.

ونقل المتحدت عن نتنياهو قوله إن ” إسرائيل ستمضي في الحرب حتى تحقق جميع أهدافها، بما في ذلك إنهاء حماس كقوة عسكرية وسياسية”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في وقت سابق اليوم عن نتنياهو قوله إن ما عرضه الرئيس بايدن بشأن مقترح الصفقة لم يكن دقيقا، رافضا الموافقة على وقف الحرب على قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها.

وقال نتنياهو -وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية- إنه “لن يستعرض تفاصيل الصفقة، لكن ما عرضه بايدن ليس دقيقا وهناك تفاصيل لم تكشف”. وأضاف أنه “يمكننا وقف القتال 42 يوما لإعادة الرهائن، لكننا لن نتخلى عن النصر المطلق”.

ورغم تصريحات نتانياهو، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان خلال منتدى التأثير العالمي (غلوبل امبكت فوروم) في واشنطن الاثنين “لقد رأينا مجددا استعدادا من إسرائيل في نهاية الأسبوع للمضي قدما وإبرام اتفاق”.

وأضاف “كل هؤلاء الأشخاص الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار طوال هذا الوقت، عليهم أن يوجهوا أعينهم إلى حماس هذا الأسبوع ويقولوا: حان وقت الجلوس إلى الطاولة، وإبرام هذه الصفقة”.

من جهته قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات اليوم الاثنين، إن حماس قالت إنها تلقت خطاب بايدن بـ”إيجابية”، وينبغي أن توافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وكانت حماس قالت في رد فعلها الأولى إنّها “تنظر بإيجابية” إلى المقترح، مشدّدة في الوقت نفسه على أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا كاملا من غزة.