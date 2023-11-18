نتنياهو: ضغوط تتصاعد ضدنا في الولايات المتحدة وحول العالم

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة متلفزة مساء اليوم السبت، وجود ضغوط تتصاعد ضد تل أبيب في الولايات المتحدة وحول العالم.

وقال نتنياهو “كثيرون حول العالم ضغطوا علينا ألا ندخل إلى غزة لكننا دخلنا وسنواصل القتال حتى النصر”.

وصرح رئيس الوزراء بأنهم يقودون جهدا سياسيا مكثفا منذ بدء الحرب للإبقاء على الدعم الدولي لصالحهم.

وشدد نتنياهو على أن تل أبيب لن توقف إطلاق النار إلا بشكل مؤقت، معلنا رفض كل الضغوط.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال حتى القضاء على حركة حماس في القطاع وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل.

وأكد في كلمته أن الولايات المتحدة أرسلت لإسرائيل أسلحة حيوية، مشيرا في السياق إلى أنه يتواصل مباشرة وباستمرار مع الرئيس بايدن.

وبخصوص المساعدات الإنسانية لغزة، قال رئيس الوزراء إن المعونات الإنسانية للقطاع مهمة لضمان استمرار الدعم الدولي، موضحا أن تل أبيب قبلت الطلب الأميركي بدخول الوقود.

وأشار نتنياهو إلى أن ليست هناك صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وفي السياق قال إنه شاهد مسيرة عائلات المخطوفين ووجه لهم رسالة مفادها “إنني أسير معكم”.