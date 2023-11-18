الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو: ضغوط تتصاعد ضدنا في الولايات المتحدة وحول العالم

منذ ساعة واحدة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة متلفزة مساء اليوم السبت، وجود ضغوط تتصاعد ضد تل أبيب في الولايات المتحدة وحول العالم.

وقال نتنياهو “كثيرون حول العالم ضغطوا علينا ألا ندخل إلى غزة لكننا دخلنا وسنواصل القتال حتى النصر”.

وصرح رئيس الوزراء بأنهم يقودون جهدا سياسيا مكثفا منذ بدء الحرب للإبقاء على الدعم الدولي لصالحهم.

وشدد نتنياهو على أن تل أبيب لن توقف إطلاق النار إلا بشكل مؤقت، معلنا رفض كل الضغوط.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال حتى القضاء على حركة حماس في القطاع وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل.

وأكد في كلمته أن الولايات المتحدة أرسلت لإسرائيل أسلحة حيوية، مشيرا في السياق إلى أنه يتواصل مباشرة وباستمرار مع الرئيس بايدن.

وبخصوص المساعدات الإنسانية لغزة، قال رئيس الوزراء إن المعونات الإنسانية للقطاع مهمة لضمان استمرار الدعم الدولي، موضحا أن تل أبيب قبلت الطلب الأميركي بدخول الوقود.

وأشار نتنياهو إلى أن ليست هناك صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وفي السياق قال إنه شاهد مسيرة عائلات المخطوفين ووجه لهم رسالة مفادها “إنني أسير معكم”.

    المزيد من أخبار العالم

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    إسرائيل "دولة متخلفة" لولا أمريكا!
    دول مجموعة العشرين
    قمة أفريقيا بقيادة مجموعة العشرين تسلط الضوء على الاهتمام بالقارة
    حفل الموسيقى في ريعيم
    هآرتس: طائرة حربية إسرائيلية قصفت المستوطنين المحتفلين بغلاف غزة في 7 أكتوبر

    الأكثر قراءة

    سقوط احد الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان في منطقة الجليل
    سيناريو الحرب مع لبنان.. في هذه الحالة قد تتخلى إيران عن حزب الله!
    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    نداءٌ عاجل من "الصحّة العالميّة": للاستعداد والاستجابة في لبنان
    وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت
    طبول الحرب تعلو جنوباً.. غالانت يحذر والقصف يطال النبطية لأول مرة