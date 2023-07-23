بعد زرع منظم لضربات القلب.. كيف أصبحت حالة نتنياهو الصحية؟

أعلن أطباء يباشرون حالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى أنه خضع لعملية زراعة لجهاز لتنظيم ضربات القلب اليوم الأحد بعدما عانى من اضطراب في ضربات القلب، وأضافوا أنه يخضع حاليا للملاحظة في مستشفى بمنطقة تل أبيب.

وقال روي بينارت الذي يدير مركز اضطرابات القلب في مركز شيبا الطبي “عملية الزرع جرت بسلاسة دون مضاعفات. حالته ليست خطيرة تهدد الحياة ويشعر بأنه في حالة جيدة جدا وسيعود لنشاطه اليومي المعتاد”.

ووضع الأطباء لنتنياهو مراقب لضربات القلب قبل أسبوع إثر دخوله للمستشفى بسبب ما قال إنها حالة من الجفاف أصيب بها أثناء عطلة عند بحيرة طبريا دون أن يقي نفسه بشكل مناسب من موجة حارة.

وقال بينارت إن نتنياهو (73 عاما) نقل على عجل مساء أمس السبت للمستشفى بعد رصد “اضطراب مؤقت في ضربات القلب”.

وقبل الإجراء الطبي، سجل نتنياهو مقطع فيديو ظهر فيه مبتسما وقال “أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن استمع إلى أطبائي”.

وأشار مكتب نتنياهو اليوم الأحد الى أن من المتوقع خروجه من المستشفى في وقت لاحق اليوم. وتأجل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في تلك الأثناء.

ويواجه نتنياهو أزمة داخلية في فترته السادسة كرئيس للوزراء إذ تتصاعد الاحتجاجات على مسعى لحكومته اليمينية التي يضم ائتلافها أحزابا دينية وقومية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية.

ونظم عشرات الآلاف من الإسرائيليين مسيرة إلى القدس أمس السبت، على أمل حشد الدعم لاحتجاجهم على التعديلات القضائية. وتجمعوا خارج البرلمان قبل تصويت غدا الاثنين على مشروع القانون من شأنه أن يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا.

ويخشى معارضون للتعديلات القضائية من أن يكون هدف نتنياهو منها هو الحد من استقلالية القضاء. ويحاكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم فساد ينفي ارتكابها، ويقول إن التعديلات القضائية ستوازن بين أفرع السلطة.

وساهم الغضب من تلك التعديلات في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة إضافة إلى تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني والسماح بتقدم البرنامج النووي الإيراني. وحثت واشنطن نتنياهو على السعي لتوافق واسع حول أي تعديلات قضائية. وأشار نتنياهو في المقطع المصور إلى أن التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة ممكن.