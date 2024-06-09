نتنياهو: في خضم الحرب غانتس يريد الاستقالة من الحكومة!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنهم “بحاجة لإزالة تهديد حماس وحزب الله والابتعاد عن المصالح السياسية”، مشيراً إلى أنهم “بحاجة للوحدة وضمان بقاء الجميع في الحكومة وانضمام الآخرين”، وذلك فيما يبدو استباقا لإعلان غانتس استقالته المرتقبة من مجلس الحرب.

وأشار نتنياهو إلى التقارير التي تحدثت عن “استقالة غانتس”، مساء اليوم، خلال اجتماع الحكومة، ووصف الاستقالة بأنها “سياسة تافهة”.

وأضاف: “في خضم الحرب، غانتس يريد الاستقالة من الحكومة!”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: “حان الوقت للتوقف عن السياسة التافهة”.

وتابع قائلا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية: “أنا مع بقاء غانتس وآيزنكوت داخل الحكومة وانضمام آخرين إليها أيضا”.

استقالته من مجلس الحرب

وكشف الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، أنه يعتزم الإعلان عن استقالته من مجلس الحرب مساء اليوم الأحد”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “إن الوزير بيني غانتس يعتزم مساء اليوم إعلان استقالته من مجلس الحرب”.

ويأتي هذا بعد أن أجل غانتس الاستقالة بسبب عملية إنقاذ المحتجزين الأربعة من مخيم النصيرات، أمس السبت، لكنه أعلن لاحقا أنه سيدلي بتصريحه لوسائل الإعلام اليوم الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلّة.

وكانت هيئة البث نقلت في وقت سابق عن مقربين من نتنياهو قولهم إنه “عدا عن تغريدته أمس لم يحاول رئيس الوزراء بأي شكل من الأشكال منع حل حكومة الطوارئ”، رغم تقارير سابقة بأن رئيس الوزراء ناشد غانتس ألا يترك حكومة الطوارئ وألا يتخلى عن الوحدة.

ونقلت الهيئة، في وقت سابق أيضا عن غانتس قوله إنه سيجري تقييما للوضع السياسي ويفكر في تأجيل تقاعده بعد “عيد الأسابيع”، وهو اليوم السادس من شهر “سيفان”، حسب التقويم العبري، والذي يصادف في مايو أو يونيو.

وقال غانتس ردا على ذلك: “حتى اليوم يجب أن ننظر بمسؤولية إلى كيفية المضي قدما من هنا”.

يشار إلى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، دعا “حزب معسكر الدولة” بقيادة بيني غانتس إلى مغادرة حكومة نتنياهو.