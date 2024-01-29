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نتنياهو: قطر لها "نفوذ هائل" على حركة حماس

منذ 38 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، إن دولة قطر لها “نفوذ هائل” على حركة حماس.

وأشار نتنياهو إلى أن دور الدوحة في التوسط في محادثات غير مثمرة حتى الآن للإفراج عن الرهائن المتبقين في غزة يخضع لتدقيق العالم.

وقال رئيس الوزراء لتلفزيون “تووك تي.في” البريطاني: أعتقد أننا يجب أن نطالب قطر، التي تستضيف حماس – يستضيفون قادة حماس ويمولون حماس… بالإفراج عن بقية رهائننا. أعتقد أن العالم بأسره يتابع الدور القطري.

وردا على سؤال عما قد تفعله الولايات المتحدة أو القوى العالمية الأخرى بشأن هذه القضية، قال نتنياهو “هذا شيء سأتحدث معهم عنه مباشرة… لا أعتقد أنهم (قطر) وسيط سلبي”.

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد استنكرت يوم الأربعاء الماضي بشدة التصريحات المنسوبة لنتنياهو، بشأن الوساطة القطرية بين إسرائيل وحماس.

ونشر ماجد محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا، ذكر من خلالها أن “التصريحات المنسوبة لنتنياهو، غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة”.

وأضاف “إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين”.

    المصدر :
  • رويترز

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