نتنياهو: لا سبيل لتدمير حماس في رفح إلا باجتياح بري

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، لا سبيل لتدمير حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في رفح إلا باجتياح بري.

أدلى نتنياهو بهذه التصريحات بعد دعوة من البيت الأبيض لإعادة النظر في الاستراتيجية الخاصة بالمدينة الحدودية في قطاع غزة والمكدسة بالفلسطينيين النازحين.

وزعم نتنياهو في إفادة أمام المشرعين إنه كشف “بكل وضوح” للرئيس الأمريكي جو بايدن “أننا عازمون على استكمال عملية القضاء على هذه الكتائب (حماس) في رفح، ولا سبيل للقيام بذلك إلا بالمضي على الأرض”.