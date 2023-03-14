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نتنياهو: لا فرصة لحل حكومتنا... هذا التحالف جدار حديدي

منذ ساعة واحدة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن حل حكومته وستبقى قويّة على الرغم من الاحتجاجات على الإصلاحات القانونية.

وقال خلال اجتماع لحزب “الليكود”: “لا توجد فرصة لحل هذه الحكومة، هذا التحالف جدار حديدي. لا أريد أن أتحدّث على آمال كاذبة في أن هذه الحكومة ستنهار فهي قويّة”.

وأضاف: “كلنا نشهد هجوماً غير مسبوق من قبل القنوات الإعلامية المعبأة ضد الحكومة ولمصلحة معارضي الإصلاح القانوني. نرى البث المباشر واستطلاعات الرأس المنحازة والأخبار المزيّفة على مدار 24 ساعة ولا تتوقّف للحظة. وعلينا محاربة الأكاذيب وقول الحقيقة”.

وأمل نتنياهو بوجود مسؤولين في المعارضة على استعداد للتحدّث والتفاوض، متابعاً: “آمل أن يستجيبوا لدعوتنا لأن هذا لا يساعد الديموقراطية الإسرائيلية فقط بل سيساعد أيضاً في تحديد الإصلاح المتّفق عليه الذي نرغب في تمريره”.

ورأى أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو التحدّث ومحاولة التوصّل إلى اتفاقيات، ولم يفت الأوان بعد.

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